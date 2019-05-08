Богиня бархата: Ирина Шейк в платье Burberry блистала на ковровой дорожке Met Gala

Образ знаменитости совсем не попадал под рамки заявленной темы бала – кэмпа. Но капля хулиганства таки присутствовала в светском аутфите Ирины – необычный амулет в области глубокого декольте, пишет Сегодня .

Изумрудный оттенок бархата и объемные рукава – моментально приковала к себе взоры гостей. Да, мы не увидели Ирины Шейк в главных цветах вечера – розовом, черном и золотом, зато голливудская звезда с российскими корнями выглядела по-королевски и пленила красотой публику. Также таинственности придали бархатные перчатки, которые полностью прикрывали руки красотки.