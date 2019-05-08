Богиня бархата: Ирина Шейк в платье Burberry блистала на ковровой дорожке Met Gala

Известная супермодель Ирина Шейк среди эпатажных и безумных нарядов на Бале Института костюмов Met Gala 2019 решила сделать ставку на классическом платье из бархата от модного дома Burberry.
Образ знаменитости совсем не попадал под рамки заявленной темы бала – кэмпа. Но капля хулиганства таки присутствовала в светском аутфите Ирины – необычный амулет в области глубокого декольте, пишет Сегодня.
Изумрудный оттенок бархата и объемные рукава – моментально приковала к себе взоры гостей. Да, мы не увидели Ирины Шейк в главных цветах вечера – розовом, черном и золотом, зато голливудская звезда с российскими корнями выглядела по-королевски и пленила красотой публику. Также таинственности придали бархатные перчатки, которые полностью прикрывали руки красотки.
Модель решила не отягощать образ излишними деталями и отказалась от украшений, высокой прически и броского макияжа.
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