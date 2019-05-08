Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу

Устраивать накрутку для победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети" не имело смысла. В наше время есть более эффективные и простые методы.

"В эпоху "Инстаграма" вполне достаточно попросить каких-либо певиц или телеведущих с многомиллионной армией подписчиков проголосовать за определенного участника шоу", – рассказал хакер Александр Варской. По словам эксперта, пользователи Сети обычно достаточно активно и эффективно реагируют на любую просьбу своего кумира – и так же проголосовали бы за дочь Алсу..

Хакер признал, что еще недавно накрутку голосов использовали на ТВ. В частности, в шоу "К барьеру". Причем все происходило вовсе не по вине телевизионного руководства. Просто "доброжелатели" добывали таким образом победу одному из частых гостей программы – занося кому надо деньги.

Дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победителем шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского голосования. Отрыв от соперников был почти двукратным, так что зрители и эксперты заподозрили накрутку голосов, разразился скандал. Сейчас Первый канал проводит проверку итогов финала шоу, результаты объявят в конце мая, напоминает Ura.ru.