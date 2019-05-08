Не проспите! В Таллинне Дони Black Star встретится с поклонниками!

На следующий день, 18 мая DONI выступит с концертом в городе Тарту, в ночном клубе Illusion.

Среди всех, кто купит билет в предварительной продаже, будут разыграны новые часы от Aegaon.com. Aegaon - первый производитель часов в Эстонии с 2012 года.

Doni – один из самых ярких и востребованных участников лейбла Black Star и один из самых просматриваемых исполнителей на российском YouTube.

Свой путь артист начинал в роли бэк-MC Тимати, но сделал громкую сольную карьеру. Его совместная работа с Натали набрала более 221 миллионов просмотров в интернете. Трек «Ты такой» стал номинантом на премию Муз-ТВ 2016 году и побил все существующие рекорды по просмотрам российских клипов в YouTube!

MC Doni MC Doni ФОТО: Промо

Дебютным хитом, который является авторским, стал трек «Борода», записанный совместно с Тимати, после которого артист получил в народе титул «главного бородача страны». Поклонники жанров хип-хоп и рэп так высоко оценили этот хит, что в 2014 году Дони получил титул «Лучший клубный MC года».

В 2017 году у артиста состоялся релиз песни и клипа «Я украду» с Сати Казановой, просмотры которого составили более 30 миллионов за первые 3 месяца.

В 2018 году у Дони состоялся релиз трека "Джин", клип на который артист снимал на своей родине в Узбекистане.

17 мая в 23:00 Дони впервые выступит в Таллинне, в Olympic Casino отеля Hilton. После концерта гостей ждет DJ-сет до утра под лучших хиты лейбла Black Star и популярную современную музыку.

Перед концертом, в 19:00 Дони будет ждать всех поклонников своего творчества в магазине Black Star Wear, который находится на 2 этаже торгового центра Т1, где можно будет получить автограф артиста и совместное фото, а также сюрпризы от Black Star Wear и главного спонсора мероприятия R.O.C.S. На время проведения автограф-сессии магазин будет закрыт, и вход будет осуществляться в порядке живой очереди.