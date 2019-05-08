Памела Андерсон навестила Ассанжа в тюрьме и осталась в шоке от условий его содержания

Актриса вместе с главным редактором WikiLeaks Кристинном Храфнссоном посетила тюрьму, где находится Ассанж. Храфнссон констатировал, что они первые, кого допустили к Ассанжу спустя месяц после его заключения.

Основатель WikiLeaks, по ее мнению, не заслуживает пребывания в тюрьме особо строгого режима. Андресон подчеркнула, что считает его «невинным человеком».

Звезда поделилась впечатлениями от условий содержания Ассанжа в тюрьме. Она призналась, что была шокирована.

Адресон добавила, что возмущена тем, что с «самым невинным человеком мира» обращаются, как с «самым опасным человеком мира», передает The Sun.

Ассанж в последние годы скрывался в посольстве Эквадора, у которого запросил политическое убежище. 11 апреля этого года основателя WikiLeaks арестовали по запросу США. В Вашингтоне его обвиняют в обнародовании секретных документов Госдепа, связанных с военными операциями США в Ираке и Афганистане. Ассанжу грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь.

Ранее Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Приговор Лондонского суда Ассанжу в WikiLeaks назвали карательным и несправедливым.