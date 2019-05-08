«Титаника мало?»: Вера Брежнева взбесила Сеть трагичным фото из самолета

Произошедшая на днях страшная трагедия в московском аэропорту Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек, не оставила равнодушными не только «простых» пользователей Сети, но и многих российских знаменитостей.
К примеру, соболезнования родным погибших принес резидент Comedy Club Гарик Харламов. Его супруга Кристина Асмус разместила снимок летящего на закате самолета.
Своими мыслями по поводу трагедии решила поделиться и бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева. Она разместила снимок своей руки, лежащей на иллюминаторе летящего авиалайнера.
«Люди, любите друг друга. Прощайте друг друга. Не ругайте друг друга. Заботьтесь друг о друге. Помогайте друг другу. Спасайте друг друга», – прокомментировала певица свой кадр.
Однако подписчики Брежневой не оценили ее попытки выразить свою скорбь в связи с гибелью десятков человек, возмутившись красивым постановочным снимком, многим из которых напомнил знаменитый кадр из «Титаника». По мнению пользователей подобные фото и пафосные слова тут просто неуместны.