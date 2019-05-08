«Титаника мало?»: Вера Брежнева взбесила Сеть трагичным фото из самолета

Своими мыслями по поводу трагедии решила поделиться и бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева. Она разместила снимок своей руки, лежащей на иллюминаторе летящего авиалайнера.

Однако подписчики Брежневой не оценили ее попытки выразить свою скорбь в связи с гибелью десятков человек, возмутившись красивым постановочным снимком, многим из которых напомнил знаменитый кадр из «Титаника». По мнению пользователей подобные фото и пафосные слова тут просто неуместны.