Фанатов «Игры престолов» развеселил попавший в кадр стакан из Starbucks (ФОТО)
Пользователи соцсетей заметили в четвертой серии финального сезона «Игры престолов» картонный стаканчик кофе из Starbucks, сообщает The Huffington Post.
Атрибут, никак не связанный с миром «Игры престолов», заметен на 18-й минуте серии. Он оказался на столе перед Дейнерис, когда главные герои собрались за застольем в честь победы над Королем Ночи.
Многие пользователи Twitter в шутку предположили, что героиня саги так устала во время битвы за Винтерфелл, изображенной в предыдущей серии, что решила подкрепиться кофе.
«Мне нравится, что Дейнерис отправила кого-то в Starbucks вскоре после битвы при Винтерфелле. Даже Бурерожденная Мать драконов нуждается в своей ежедневной чашке кофе, чтобы функционировать!» — написала Theodora.
Позже американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks, сообщает NY Post.
Отмечается, что представитель HBO попытался свести киноляп к шутке. «Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай», — обыграл ситуацию собеседник издания.
Исполнительный продюсер Берни Колфилд в понедельник в интервью радиостанции WNYC также прокомментировала скандальные кадры.
«Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks», — иронизировала Колфилд.
По ее словам, такие «проколы» — редкость для проекта, завоевавшего статуэтку «Эмми» как лучший драматический сериал, так как реквизиторы и декораторы работают «на 1000 процентов». «Если это самое худшее, что они нашли в сериале, то мы явно в хорошей форме», — заключила продюсер.