Фанатов «Игры престолов» развеселил попавший в кадр стакан из Starbucks (ФОТО)

Атрибут, никак не связанный с миром «Игры престолов», заметен на 18-й минуте серии. Он оказался на столе перед Дейнерис, когда главные герои собрались за застольем в честь победы над Королем Ночи.

Многие пользователи Twitter в шутку предположили, что героиня саги так устала во время битвы за Винтерфелл, изображенной в предыдущей серии, что решила подкрепиться кофе.

«Мне нравится, что Дейнерис отправила кого-то в Starbucks вскоре после битвы при Винтерфелле. Даже Бурерожденная Мать драконов нуждается в своей ежедневной чашке кофе, чтобы функционировать!» — написала Theodora.

Позже американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks, сообщает NY Post.

Отмечается, что представитель HBO попытался свести киноляп к шутке. «Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай», — обыграл ситуацию собеседник издания.

Исполнительный продюсер Берни Колфилд в понедельник в интервью радиостанции WNYC также прокомментировала скандальные кадры.

«Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks», — иронизировала Колфилд.