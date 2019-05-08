Какое декольте! Дочь Джонни Деппа восхитила публику на Met Gala
19-летняя актриса Лили-Роуз Депп обожает носить наряды от Chanel и на Met Gala-2019 тоже приехала в красивом вечернем платье от французского бренда.
Лили выбрала черное лаконичное платье с золотыми цепями и очень глубоким декольте. А к нему подобрала золотые босоножки на каблуках и несколько золотых украшений.
Традиционно Лили-Роуз сделала себе макияж в нюдовых оттенках с черными стрелками на глазах.
А недавно в Париже актриса посетила показ круизной коллекции Дома Chanel. На показе Лили блистала тоже в платье от Chanel, но только в миниатюрном и с золотым поясом на талии и высоких кожаных сапогах.