Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца, заставив забыть, что ей 50

Дженнифер Энистон занимает прочную позицию в ряду звёзд, которые, по словам поклонников, пьют эликсир молодости. Актриса в очередной раз подтвердила слова фанатов, снявшись для глянца. Фото артистки украсит обложку июньского номера Harper's Bazaar.
Энистон показала идеальную фигуру, позируя в платье с длинным разрезом и глубоким эффектным декольте. Артистка, за спиной у которой романы с актёрами Брэдом Питом и Джастином Теру, рассказала в интервью изданию о том, какими качествами должен обладать её партнёр. А также отметила, что, несмотря на возраст, чувствует себя всё той же Джен, только менее резвой.
[У него должны быть] чувство юмора, чувство собственного достоинства, уверенность, доброта, щедрость. И хорошие люди вокруг,
— сказала она.
Кроме того, звезда "Друзей" решилась на пикантный снимок топлес. Актриса предстала перед объективом с голой грудью, которую прикрывала рукой. Образ дополняли короткие шорты, тёмные колготки и туфли на каблуках — атрибуты роковой красотки. Энистон отметила, что в подобных снимках нет ничего оскорбительного, и посоветовала людям не стыдиться своих тел.
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