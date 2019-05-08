Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца, заставив забыть, что ей 50

Энистон показала идеальную фигуру, позируя в платье с длинным разрезом и глубоким эффектным декольте. Артистка, за спиной у которой романы с актёрами Брэдом Питом и Джастином Теру, рассказала в интервью изданию о том, какими качествами должен обладать её партнёр. А также отметила, что, несмотря на возраст, чувствует себя всё той же Джен, только менее резвой.