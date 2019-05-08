Жену Игоря Николаева затравили из-за поста о трагедии в Шереметьево

Ужасное происшествие на взлетной полосе московского аэропорта повлияло на работу авиалиний. Юлия Проскурякова с дочкой должны были вернуться в Москву из Майами 6 мая, но из-за трагедии, унесшей жизни 41 человека, рейс отложили, пишет StarHit.

Четыре часа Юлия провела в аэропорту, еще полтора — ожидала багаж, а затем узнала, что вылет отменен. Всех пассажиров попросили выйти и вернуться в терминал на следующий день, даже не оповестив людей, когда назначен новый рейс.

«Почему нужно четыре часа держать людей в самолете, говорить нам про какие-то технические неполадки, а в итоге высадить всех пассажиров обратно и шептаться, что это из-за ситуации в Шереметьево?» — сообщила Юлия.

Пост супруги Игоря Николаева возмутил поклонников. «Как вам не стыдно? Люди потеряли своих родных, а вы жалуетесь на ожидание», — отметили они.

«Еще раз выражаю свои соболезнования родственникам погибших людей и надеюсь, что авиакомпания пересмотрит свое халатное отношение к ошибкам, неисправностям и техническим неполадкам. Надо объяснять людям, что происходит, разговаривать с ними. Помогать в непростых ситуациях должны не только бортпроводники, но и вышестоящие люди, работающие в авиакомпании», — подчеркнула Проскурякова.