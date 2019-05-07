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  • Смотри видео с репетиции номера Сергея Лазарева для «Евровидения»

Смотри видео с репетиции номера Сергея Лазарева для «Евровидения»

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Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

Организаторы конкурса «Евровидение» опубликовали видео с репетиции номера представителя России Сергея Лазарева, пишет Лайф.

Сам певец появится в белой одежде, а кроме него на сцене будет находиться восемь вертикальных экранов с изображением артиста.

На кадрах можно увидеть, что певец появится на сцене в белой одежде, что создает контраст с темным задним фоном. Кроме того, будет задействовано сразу восемь вертикальных экранов с изображением артиста.

— Я счастлив, что у меня есть возможность показать себя с другой музыкальной стороны, и в этом году мы выбрали эмоциональную балладу. Мы старались выразить это в представлении на сцене, — рассказал Лазарев на пресс-конференции.

Он также отметил, что сам номер получился сложным для телевизионного показа из-за большого количества отражений, однако команда Лазарева работает над тем, чтобы его выступление было правильно снято и показано. Кроме того, он подчеркнул, что некоторые детали необходимо отрегулировать, однако в целом «всё в порядке».

Сергей Лазарев выступит со своей композицией Scream во втором полуфинале «Евровидения», который пройдет 16 мая.

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