Смотри видео с репетиции номера Сергея Лазарева для «Евровидения»

На кадрах можно увидеть, что певец появится на сцене в белой одежде, что создает контраст с темным задним фоном. Кроме того, будет задействовано сразу восемь вертикальных экранов с изображением артиста.

— Я счастлив, что у меня есть возможность показать себя с другой музыкальной стороны, и в этом году мы выбрали эмоциональную балладу. Мы старались выразить это в представлении на сцене, — рассказал Лазарев на пресс-конференции.

Он также отметил, что сам номер получился сложным для телевизионного показа из-за большого количества отражений, однако команда Лазарева работает над тем, чтобы его выступление было правильно снято и показано. Кроме того, он подчеркнул, что некоторые детали необходимо отрегулировать, однако в целом «всё в порядке».

Сергей Лазарев выступит со своей композицией Scream во втором полуфинале «Евровидения», который пройдет 16 мая.