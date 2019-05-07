Фото и видео: эстонский миллионер Олег Сынаялг продает свои фешенебельные дома

Большой плюс - то, что в этих домах никто не жил. Оба дома модерновые, построенные в стиле минимализма. Как признал Олег Сынаялг, строились дома для многочисленной и дружной семьи, тщательно и с учетом собственных вкусов оформлялся интерьер и подбирались предметы быта, с этим домами связывали определенные надежды, но жизнь заставила поступить иначе. Решение о продаже домов связано с финансовыми обязательствами перед банками и партнерами по бизнесу.

За элитные дома в районе мечты просят чуть более трех миллионов евро, то есть по полтора за каждый. Такая цена обусловлена хорошим районом, близостью моря, относительной близость города и, конечно же, великолепным качеством строительных работ.

Есть ли вертолетная площадка рядом с домом? Семейство Сынаялгов (их два брата с семьями) известны тем, что любят летать в магазины за продуктами на собственном вертолете. Понятно, что в условиях города это невозможно, поэтому Сынаялги используются воздушный транспорт на Сааремаа. Олег Сынаялг ответил довольно уклончиво на вопрос о вертолетной площадке в Мийдуранна: «Почему бы и нет?»

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