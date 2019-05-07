Вт, 7.05.2019
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  • Фото: экс-супруга Джигарханяна «расцвела» в объятиях молодого любовника

Фото: экс-супруга Джигарханяна «расцвела» в объятиях молодого любовника

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В Сети обсуждают новое совместное фото Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина, пишет Пятый канал.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась счастливыми моментами жизни со своими подписчиками в Instagram. На новых фотографиях она наслаждается прогулкой в столичном музее-заповеднике Коломенское, куда отправилась со своим возлюбленным — Прохором Шаляпиным.

«Берегите себя и цените каждое радостное мгновение жизни», — написала 40-летняя пианистка.

На этих кадрах она позирует среди пышных цветов черемухи и вишни. На странице певца также появилось совместное фото, но уже без комментариев. 

Поклонники звездной пары пришли в восторг от этих теплых снимков. Некоторые даже сочли, что Виталина и Прохор должны вот-вот пожениться.

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