Фото: экс-супруга Джигарханяна «расцвела» в объятиях молодого любовника

В Сети обсуждают новое совместное фото Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина, пишет Пятый канал.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась счастливыми моментами жизни со своими подписчиками в Instagram. На новых фотографиях она наслаждается прогулкой в столичном музее-заповеднике Коломенское, куда отправилась со своим возлюбленным — Прохором Шаляпиным.
«Берегите себя и цените каждое радостное мгновение жизни», — написала 40-летняя пианистка.
На этих кадрах она позирует среди пышных цветов черемухи и вишни. На странице певца также появилось совместное фото, но уже без комментариев.
Поклонники звездной пары пришли в восторг от этих теплых снимков. Некоторые даже сочли, что Виталина и Прохор должны вот-вот пожениться.