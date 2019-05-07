В наркологической клинике Стаса Пьехи умер человек

Сегодня в наркологическом центре известного певца умер человек. Причины его скоропостижной смерти пока неизвестны. Стархит напоминает, что в центре проходят реабилитацию от наркомании и алкоголизма.
38-летний Стас Пьеха не раз признавался, что когда-то употреблял запрещенные препараты. Зависимость чуть ни погубила не только карьеру начинающего артиста, но и жизнь. Выбраться из тяжелой ситуации ему помогла семья. «В Питере у него были такие друзья, которые затянули его во все это. Мы его изолировали, отправили в московскую клинику. Я сама платила по 300 долларов в день, чтобы ему помогли», — говорила Эдита Пьеха.
Преодолев пристрастие, Стас смог стать популярным певцом и реализовать свои мечты. Сейчас мужчина активно занимается спортом, но о прошлом не забывает. Он открыл свой наркологический центр, где людям помогают избавиться от наркомании и алкоголизма. «Это реализация моих каких-то внутренних запросов. Отдавать в данной сфере. Потому что я в свое время вылечился», — отметил Пьеха.
Клиника несколько лет вела успешную деятельность. Однако стало известно, что один человек сегодня умер. 42-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. В самом наркологическом центре ситуацию комментировать отказались.
Говоря о клинике, артист признавался, что брал в долг и даже продал квартиру, чтобы ее открыть. Пьеха уверен, личный опыт поможет остальным пациентам пройти курс реабилитации успешно. Как указано на сайте центра, в нем дают возможность восстановить не только физическое, но и психологическое здоровье.