Читатели портала Limon.ee выбрали самую яркую маму Эстонии. Скорее смотрите, кто победил!

Мы благодарим всех участниц и желаем здоровья, красоты и всего самого светлого!

Прием фотографий завершился 10 мая в 15:00. Поступившие после этого времени снимки в конкурсе не участвуют.

Внимание! Голоса за фотографии засчитываются с небольшим опозданием, чтобы отдать свой голос за понравившийся снимок, со смартфонов вы увидите под фотографией кнопку LIKE (палец вверх), с компьютеров - кнопку Проголосуй.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Только лучшие фотографии по мнению редакции будут опубликованы на нашем портале и примут участие в голосовании!

Победительница получит шикарный приз:

Колье из речного жемчуга от ювелирного магазина Given by Grenardi (Viru Keskus), новой концепции уже широко известной в Эстонии ювелирной сети Grenardi. GIVEN by GRENARDI – это и правда больше, чем просто ювелирные изделия: это свобода, памятные мгновения, проведенные вместе, причина не устоять перед соблазном, удовлетворение, время, радость дарить подарки и способ позволить себе больше;

ФОТО: Grenardi

Билеты в тематический парк «Страна Лотте» в период с 8 июня по 1 сентября 2019 года для двоих взрослых и двоих детей;

ФОТО: Промо

Вкусный эксклюзивный шоколад бренда Limon LIVE и зеркальце портала Krasotka;

ФОТО: Промо

​Также победительница конкурса примет участие в съемках шоу Limon LIVE.

Снимки можно было присылать только до 10 МАЯ (14:00)! Народное голосование откроется 10 МАЯ и продлится ДО 12 МАЯ, а в понедельник, 13 мая, мы объявим имя победительницы! Желаем удачи!

Присылая нам в редакцию свои снимки, вы даете согласие на их публикацию.

ВНИМАНИЕ! Редакция Limon.ee оставляет за собой право вносить изменения в условия розыгрыша и/или голосования, если этого потребует ситуация.