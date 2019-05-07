Тяга к этим продуктам может говорить о болезнях

Жирная еда

Желание есть жирное указывает на дисфункцию желчного пузыря. Желчь застаивается в нем, а жирная пища помогает ему сократиться и прочиститься – вот организм ее и требует.

Сладкое

Неутолимая тяга к сладкому вполне может говорить о преддиабетном состоянии. Сдавать анализы, имея такую проблему, спешат далеко не все – а зря. Можно упустить шанс вовремя выявить заболевание и начать лечение.

Острое и соленое

Если вы постоянно солите и перчите все, что едите – возможно у вас атрофический гастрит. То есть понижена кислотность желудка или он не может вырабатывать нормальный желудочный сок.

Морская капуста

Проверьте щитовидную железу. В организме не хватает йода!

Квашеная капуста