Вт, 7.05.2019
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Тяга к этим продуктам может говорить о болезнях

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Соленая еда. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Речь о постоянном сильном желании есть именно эти продукты, пишет zen.yandex.ru.

Жирная еда

Желание есть жирное указывает на дисфункцию желчного пузыря. Желчь застаивается в нем, а жирная пища помогает ему сократиться и прочиститься – вот организм ее и требует.

Сладкое

Неутолимая тяга к сладкому вполне может говорить о преддиабетном состоянии. Сдавать анализы, имея такую проблему, спешат далеко не все – а зря. Можно упустить шанс вовремя выявить заболевание и начать лечение.

Острое и соленое

Если вы постоянно солите и перчите все, что едите – возможно у вас атрофический гастрит. То есть понижена кислотность желудка или он не может вырабатывать нормальный желудочный сок.

Морская капуста

Проверьте щитовидную железу. В организме не хватает йода!

Квашеная капуста

Тут наоборот – йода слишком много. Но совет тот же – проверьте щитовидку!

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