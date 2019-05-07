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Новый дуэт ведущих в программе «Вторая смена» приятно удивил слушателей «Народного Радио»

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6 мая в 14:00 в эфире «Народного Радио» произошли перемены. Новая ведущая Майя Виленчик украсила «Вторую смену» Олега Исмикеева.

Теперь популярная рубрика «Малиновый пиджак», которая выходила несколько раз в период с 14:00 до 18:00, стала еще ярче. Олег дает Майе подсказки, а ведущая пытается отгадать, какой артист вскоре появится со своей песней в эфире «Народного Радио». 

В интервью порталу Limon.ee Майя Виленчик рассказала, что готовит для слушательниц женскую рубрику и много других сюрпризов. 

Как Майе работается с Олегом? Хотите это узнать? Слушайте программу «Вторая смена» каждый рабочий день с 14:00 до 18:00 и смотрите сегодняшнее эксклюзивное интервью, сделанное специально в День радио.

Ведущие Народного Радио Олег Исмикеев и Майя Виленчик

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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