Новый дуэт ведущих в программе «Вторая смена» приятно удивил слушателей «Народного Радио»

Теперь популярная рубрика «Малиновый пиджак», которая выходила несколько раз в период с 14:00 до 18:00, стала еще ярче. Олег дает Майе подсказки, а ведущая пытается отгадать, какой артист вскоре появится со своей песней в эфире «Народного Радио».

В интервью порталу Limon.ee Майя Виленчик рассказала, что готовит для слушательниц женскую рубрику и много других сюрпризов.

Как Майе работается с Олегом? Хотите это узнать? Слушайте программу «Вторая смена» каждый рабочий день с 14:00 до 18:00 и смотрите сегодняшнее эксклюзивное интервью, сделанное специально в День радио.