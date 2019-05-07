Алена Водонаева оказалась под капельницей

Страшная авиакатастрофа, унесшая жизни 41 человека, никого не оставила равнодушным. Свое негодование открыто демонстрировала в социальной сети Алена Водонаева, а позже к ней обратились подписчики с просьбой разобраться в ситуации и рассказать, что же на самом деле произошло в тот роковой вечер.

Так, телеведущая приняла участие в создании петиции о запрете полетов «Сухой Суперджет». «Я лично за этим следила, не спала. И до сих пор не сплю, мониторю СМИ и фигурантов дела», — писала Алена.

Стресс и бессонные ночи негативно сказались на здоровье звезды «ДОМа-2». Ей стало настолько плохо, что пришлось прибегнуть к помощи специалистов.

Алена Водонаева под капельницей Instagram «Последний раз вызывала себе скорую помощь в 2009 году. Я места себе не нахожу вторые сутки. Не помню, когда я вообще в последний раз так сильно нервничала», — поделилась ведущая в микроблоге.

Звезда также призналась, что теперь ей не с кем оставить сына, ведь ее родственники находятся в отпуске. Экс-участница телестройки отметила, что пока не может даже встать и покормить Богдана. «Я буду благодарна помощи друзей, так как не встаю, а все мои разъехались по разным городам, даже мама улетела. Я с Богданом, может, кто-то сможет приехать, пообедать, потусить, кино посмотреть с ним. Ну, и я от морса не откажусь», — попросила Водонаева.