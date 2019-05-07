Криминальный талант по знаку Зодиака

Овен

Овен слишком открыт и прямолинеен, чтобы быть вором, а вот к хулиганству и езде в пьяном виде он предрасположен. Также представители этого знака имеют пристрастие к оружию, поэтому вполне могли бы быть оружейными торговцами.

Телец

Тельцу по нраву провернуть одно большое дело, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Однако украв что-то ценное, он рискует так залюбоваться своим трофеем, что решит оставить его на память. А вообще, Телец — это главный мозг и стратег любой банды. Ему бы сидеть в удобном кожаном кресле и руководить всеми преступными процессами.

Близнецы

Близнецы — прекрасные шулеры и аферюги. Они промышляют по-мелочи — угон машины, спекуляция, контрабанда, лохотроны и азартные игры. На одном и том же месте долго промышлять не могут, поэтому имеют склонность гастролировать по миру.

Рак

Рак - одаренный криминальными талантами знак Зодиака. Согласно шуточному гороскопу, его всегда тянет к большим деньгам. Рак сначала добивается высоких постов и уже потом, злоупотребляя своей властью и положением, мутит дела. Двойная бухгалтерия, уход от налогов — это еще малая часть того, на что он может пойти.

Лев

Лев, будучи криминальным авторитетом, быстро бы нашел себя в мошенничестве большого размаха, типа финансовой пирамиды. Этому знаку Зодиака легко удается завоевать доверие простых людей.

Дева

У Дев все очень серьезно — фирмы-однодневки, «распилы», оффшорные счета. К Деве не так-то просто подкопаться и вычислить ее махинации, так как у нее все продумано до мелочей.

Весы

Весы «работают» красиво. Они очень артистичны, поэтому легко могут реализовать свои таланты в мошенничестве. Работают не одни, а на пару с товарищем, например, с Близнецами. Обаяние и вежливость в их деле — главное оружие.

Скорпион

У Скорпиона нет определенных талантов к чему-то одному. У него одинаковая склонность и способности ко всем криминальным сферам деятельности. Это жестокий знак Зодиака, который пойдет на все ради своей выгоды и цели. Мелкими махинациями брезгует, так как считает, что нужно играть по-крупному.

Стрелец

Стрельцу не нравятся «многоходовки» и дела, требующие подготовки и много времени. Он любит быструю наживу. Достаточно легко входит в доверие к людям и те не замечают, как сами отдают Стрельцу свои деньги.

Козерог

Козерог — прирожденный киллер. Он очень внимательный, терпеливый и усидчивый. Он одиночка, работать в команде не любит. Его сдержанность и холодность помогают выживать в любых сложных ситуациях.

Водолей

Водолеи очень талантливы на криминальные идеи, причем среди их планов есть как совершенно нелепые, так и гениальные. Но отличить их друг от друга бывает сложно, поэтому приходится проверять на практике. Обычно все махинации Водолея основаны на новых технологиях. Среди Водолеев найдется много хакеров.

Рыбы