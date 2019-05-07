Криминальный талант по знаку Зодиака
Знаете ли вы, кем бы вы были и чем занимались, если бы жили в криминальном мире? Узнайте в шуточном гороскопе, какими криминальными способностями обладает ваш Знак Зодиака.
Овен
Овен слишком открыт и прямолинеен, чтобы быть вором, а вот к хулиганству и езде в пьяном виде он предрасположен. Также представители этого знака имеют пристрастие к оружию, поэтому вполне могли бы быть оружейными торговцами.
Телец
Тельцу по нраву провернуть одно большое дело, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Однако украв что-то ценное, он рискует так залюбоваться своим трофеем, что решит оставить его на память. А вообще, Телец — это главный мозг и стратег любой банды. Ему бы сидеть в удобном кожаном кресле и руководить всеми преступными процессами.
Близнецы
Близнецы — прекрасные шулеры и аферюги. Они промышляют по-мелочи — угон машины, спекуляция, контрабанда, лохотроны и азартные игры. На одном и том же месте долго промышлять не могут, поэтому имеют склонность гастролировать по миру.
Рак
Рак - одаренный криминальными талантами знак Зодиака. Согласно шуточному гороскопу, его всегда тянет к большим деньгам. Рак сначала добивается высоких постов и уже потом, злоупотребляя своей властью и положением, мутит дела. Двойная бухгалтерия, уход от налогов — это еще малая часть того, на что он может пойти.
Лев
Лев, будучи криминальным авторитетом, быстро бы нашел себя в мошенничестве большого размаха, типа финансовой пирамиды. Этому знаку Зодиака легко удается завоевать доверие простых людей.
Дева
У Дев все очень серьезно — фирмы-однодневки, «распилы», оффшорные счета. К Деве не так-то просто подкопаться и вычислить ее махинации, так как у нее все продумано до мелочей.
Весы
Весы «работают» красиво. Они очень артистичны, поэтому легко могут реализовать свои таланты в мошенничестве. Работают не одни, а на пару с товарищем, например, с Близнецами. Обаяние и вежливость в их деле — главное оружие.
Скорпион
У Скорпиона нет определенных талантов к чему-то одному. У него одинаковая склонность и способности ко всем криминальным сферам деятельности. Это жестокий знак Зодиака, который пойдет на все ради своей выгоды и цели. Мелкими махинациями брезгует, так как считает, что нужно играть по-крупному.
Стрелец
Стрельцу не нравятся «многоходовки» и дела, требующие подготовки и много времени. Он любит быструю наживу. Достаточно легко входит в доверие к людям и те не замечают, как сами отдают Стрельцу свои деньги.
Козерог
Козерог — прирожденный киллер. Он очень внимательный, терпеливый и усидчивый. Он одиночка, работать в команде не любит. Его сдержанность и холодность помогают выживать в любых сложных ситуациях.
Водолей
Водолеи очень талантливы на криминальные идеи, причем среди их планов есть как совершенно нелепые, так и гениальные. Но отличить их друг от друга бывает сложно, поэтому приходится проверять на практике. Обычно все махинации Водолея основаны на новых технологиях. Среди Водолеев найдется много хакеров.
Рыбы
Многие считают Рыб слабыми. Но когда речь идет о криминальных наклонностях, многие знаки Зодиака могут позавидовать всем их талантам. Рыбы — это главарь мафиозного клана. Они с легкостью могут заправлять любой криминальной шайкой.