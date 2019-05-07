В Таллинн с сольным концертом едет Лев Лещенко

Проходят десятилетия, меняются поколения и мода на музыку, но этот потрясающий артист неизменно радует поклонников своим творчеством. Лев Лещенко – это, прежде всего, эталон изысканности и благородства, ни с чем не сравнимая музыкальная стилистика, сдержанная, мудрая манера общения со зрителями. Его песни романтичны, трогательны и неподдельно искренни.

Лев Лещенко - обладатель одного из самых приятных и узнаваемых баритонов России. Его объемный, мягкий, бархатистый, но при этом мужественный тембр не спутать ни с одним другим голосом. Более чем за 55 лет сценической карьеры артист дал около 10 тысяч концертов и записал свыше 700 песен. «Прощай, со всех вокзалов поезда...», «День победы», «Родительский дом», «Не плачь девчонка» - вот лишь некоторые из них.

Лев Лещенко известен не только как исполнитель, но и как продюсер, автор текстов песен и музыкальный педагог. Более 10 лет он преподавал в Российской академии им. Гнесиных. Его воспитанниками стали многие популярные современные артисты. Сегодня, оглядываясь на впечатляющий творческий путь артиста, можно смело утверждать, что с главной задачей, стоящей перед каждым исполнителем, Лев Лещенко справился блестяще. Свидетельство тому - миллионы поклонников, на протяжении многих лет - переполненные концертные залы и десятки хитов, живущих в сердцах нескольких поколений слушателей.