Галерея 18+: вечеринка «Танцевальный рай» в этот раз была такой горячей, что вышла из-под контроля

Полюбившаяся серия вечеринок «Танцевальный рай special Retro Party» по многочисленным просьбам поклонников снова распахнула врата и настоящий ураган веселья закружил гостей под музыку лучших ретро-хитов и унес к берегам истинного удовольствия!

Special Retro Party - это особый музыкальный микс – волшебное путешествие сквозь время, находясь одновременно в раю воспоминаний 15-летней давности и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультро-современной музыки; это 50 процентов лучших хитов русского-ретро + их новейшие ремиксы и 50 процентов самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Родные сердцу хиты того времени согревают и наполняют воспоминаниями, создавая мягкую дружественную атмосферу.

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России, а также LED-саксофон шоу - Хенри Арукюла!

Обворожительные топлес гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга добавили «огоньку» на танцполе.

«Танцевальный рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Внимание! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в пятницу, 5 июля, куда организатор вечеринки «Танцевальный рай» - Герт Лаасме приглашает вас разделить с ним радость празднования его дня рождения в ночном клубе Hollywood (Вана-Пости, 8, Таллинн)! Праздничный торт и сюрпризы ждут гостей мероприятия!

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