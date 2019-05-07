Фото: Татьяна Навка шокировала сеть деформированными стопами

Жена пресс-секретаря президента России опубликовала снимок, на котором запечатлены ее стопы в открытых босоножках, пишет Topnews.
Известная фигуристка и жена официального представителя Кремля Татьяна Навка, находящаяся сейчас на отдыхе в Дубае, шокировала фолловеров своего Instagram видом своей деформированной стопы.
Пользователи Сети указали на деформированный первый палец стопы - вальгус, проявляющийся в виде внушительной шишки. Юзеры выразили недоумение, по какой причине фигуристка выбрала открытую обувь, если этот дефект легко скрыть обычными туфлями.
Татьяна Навка
«А ножки то не фонтан. Нужно прятать», «Фу, как вылезло», «Это же просто исправить, зачем она показывает всем свою вылезшую костояку?», «К хирургу обращаться не пробовала?», «Если такие ступни, обувь можно немного другую выбирать», «Что за туфли: палец и кость вылезли», - пишут фолловеры.