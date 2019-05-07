Фото: Татьяна Навка шокировала сеть деформированными стопами

В кадре она позирует в перламутровом платье и открытых босоножках на высоком каблуке. Однако внимание подписчиков привлек вовсе не образ знаменитости, а вид ее ноги.

Пользователи Сети указали на деформированный первый палец стопы - вальгус, проявляющийся в виде внушительной шишки. Юзеры выразили недоумение, по какой причине фигуристка выбрала открытую обувь, если этот дефект легко скрыть обычными туфлями.

Татьяна Навка Instagram

«А ножки то не фонтан. Нужно прятать», «Фу, как вылезло», «Это же просто исправить, зачем она показывает всем свою вылезшую костояку?», «К хирургу обращаться не пробовала?», «Если такие ступни, обувь можно немного другую выбирать», «Что за туфли: палец и кость вылезли», - пишут фолловеры.