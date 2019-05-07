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  • Смотри: Даша Астафьева показала горячие снимки с новой фотосессии

Смотри: Даша Астафьева показала горячие снимки с новой фотосессии

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Юлия Кавтарадзе, Даша Астафьева. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Vida Rress

На новых кадрах артистка позировала в одном нижнем белье, пишет Ivona. 

Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева взорвала Сеть новыми кадрами в откровенном образе. 

На своей странице в соцсети Instagram звезда опубликовала несколько кадров с недавней фотосессии. 

В кадре артистка предстала в одном нижнем белье бежевого цвета. Свое обнаженное тело исполнительница слегка прикрыла крылом из черных перьев. 

К одному из фото Астафьева добавила дерзкую подпись, в которой раскритиковала некоторых подписчиков. 

«Плавно показываю путь [сами знаете куда] всем, кто спамит в комментариях...», - написала Даша Астафьева под откровенным снимком. 

Поклонники принялись активно обсуждать свежий фотосет и оставили под снимками множество комментариев. 

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