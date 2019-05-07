Смотри: Даша Астафьева показала горячие снимки с новой фотосессии

Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева взорвала Сеть новыми кадрами в откровенном образе.

На своей странице в соцсети Instagram звезда опубликовала несколько кадров с недавней фотосессии.

В кадре артистка предстала в одном нижнем белье бежевого цвета. Свое обнаженное тело исполнительница слегка прикрыла крылом из черных перьев.

К одному из фото Астафьева добавила дерзкую подпись, в которой раскритиковала некоторых подписчиков.

«Плавно показываю путь [сами знаете куда] всем, кто спамит в комментариях...», - написала Даша Астафьева под откровенным снимком.