Молодой отец сорвал на младенце злость за проигрыш в видеоигре

Энтони Трайс, проиграв очередную миссию в видеоигре, услышал плач младенца Де Энтони и со злости запустил в него приставкой, после чего ударил по голове, пишет Ridus.ru.

Пытаясь успокоить сына, отец взял его на руки, но в довершение всего уронил на пол. Сходив на кухню за детским питанием, Трайс обнаружил, что ребенку плохо, и вызвал экстренную помощь.

Де Энтони был доставлен в детскую больницу, где от полученных травм скончался. На момент смерти ему исполнился один месяц.

Изначально Энтони Трайсу было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми, повлекшем смерть потерпевшего. Позже статью переквалифицировали как умышленное убийство, сообщает Daily Mail. До начала рассмотрения своего дела горе-отец освобожден под залог в миллион долларов наличными.