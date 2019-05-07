Так выглядит рай: эстонская лыжница Регина Оя показала свои фото с отдыха

Эстонская лыжница Регина Оя поделилась в Instagram фотографиями летнего отпуска, который она проводит в Греции, пишет Elu24.ee.
Смотришь на эти фотографии, наполненные солнцем, и тебе хочется срочно собирать чемоданы, брать горящий тур на какой-нибудь райский остров, чтобы скорее понежиться на пляже и поплавать в теплом море. 23-летняя Регина отдыхает на греческих островах - Сими и Родосе.
Красоту эстонской лыжницы высоко оценивают в международных спортивных кругах. Например, российский журналист Глеб Саратов считает Регину одной из самых красивых в своем виде спорта.