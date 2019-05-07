Платья звезд Met Gala-2019: раздевающаяся Леди Гага, сияющая Джей Ло в парике и другие
Бал Института костюма Met Gala-2019 посетили Леди Гага, Дженнифер Лопес, Софи Тернер, Кэти Перри и другие знаменитости. Самые эпатажные, сумасшедшие и красивые платья звезд — в нашей галерее.
Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры. В этом году масштабное событие посвящено многообещающей теме «Кэмп: заметки о моде», пишет super.ru.
Если коротко — костюмы гостей сегодня должны быть причудливыми и безумными, но при этом красивыми и приковывающими внимание. Не зря почетную миссию быть сопредседателями бала Анна Винтур поручила таким звездам, как Леди Гага, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле и Серена Уильямс. Кэмп — это экстравагантность и неестественность в их лучших проявлениях, сочетание высокого искусства и вульгарности, а в современном мире — еще и явная предрасположенность к тому, чтобы стать мемом. Пожалуй, так проще всего определить, насколько гости вечера старались, выбирая свои образы: те, у кого получилось достичь «вау»-эффекта, все сделали правильно.
Спонсором Met Gala-2019 выбран бренд Gucci, его представители — креативный директор Алессандро Микеле и лицо марки Гарри Стайлз — вошли в экспертный совет бала наряду с Сереной Ульямс, главным редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур и Леди Гагой.