Платья звезд Met Gala-2019: раздевающаяся Леди Гага, сияющая Джей Ло в парике и другие

Если коротко — костюмы гостей сегодня должны быть причудливыми и безумными, но при этом красивыми и приковывающими внимание. Не зря почетную миссию быть сопредседателями бала Анна Винтур поручила таким звездам, как Леди Гага, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле и Серена Уильямс. Кэмп — это экстравагантность и неестественность в их лучших проявлениях, сочетание высокого искусства и вульгарности, а в современном мире — еще и явная предрасположенность к тому, чтобы стать мемом. Пожалуй, так проще всего определить, насколько гости вечера старались, выбирая свои образы: те, у кого получилось достичь «вау»-эффекта, все сделали правильно.