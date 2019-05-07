Она хоть куда! 61-летняя Шэрон Стоун обнажила грудь в пикантной фотосессии

На своей странице в Instagram актриса опубликовала несколько черно-белых снимков, на которых не постеснялась раздеться и похвастаться своими прелестями.

Так, на одной из фотографий Стоун позирует обнаженной в воде, демонстрируя грудь. На другой актриса позирует в мини-шортах и колготках сеточкой в довольно эротической позе топлес, прикрывая грудь пиджаком.