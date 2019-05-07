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  • Она хоть куда! 61-летняя Шэрон Стоун обнажила грудь в пикантной фотосессии

Она хоть куда! 61-летняя Шэрон Стоун обнажила грудь в пикантной фотосессии

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Шерон Стоун

ФОТО: Rights Managed / CAROLCO PICTURES / LE STUDIO CAN

Известная американская актриса Шэрон Стоун, которая недавно закрутила новый роман с итальянским журналистом Энцо Курсио, потрясла новой фотосессией.

61-летняя звезда стала лицом свежего выпуска португальского издания Vogue, для которого снялась в пикантной фотосессии, пишет ru.tsn.ua.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала несколько черно-белых снимков, на которых не постеснялась раздеться и похвастаться своими прелестями.

Так, на одной из фотографий Стоун позирует обнаженной в воде, демонстрируя грудь. На другой актриса позирует в мини-шортах и колготках сеточкой в довольно эротической позе топлес, прикрывая грудь пиджаком. 

Смотрите фото обнаженной звезды ЗДЕСЬ!

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