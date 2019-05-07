Наконец-то: Настя Каменских выходит замуж за любимого
СМИ стало известно, что 23 мая состоится долгожданная свадьба 32-летней певицы Насти Каменских и 37-летнего рэпера Потапа (Алексея Потапенко), которые тринадцать лет назад создали ныне не существующий дуэт «Потап и Настя», передает Topnews.ru.
«Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц», - поведал инсайдер издания.
Все детали свадьбы держатся в строжайшем секрете. Потап впервые дал подтверждение того, что он «мутит» с Настей в феврале нынешнего года на съемках юмористического шоу «Лига Смеха». Потапа вызвали на сцену и спросили: «Мутишь с Настей Каменских?» Артист немного растерялся, но потом признался. Тогда же певица Оля Полякова сказала, что теперь все знают правду.
Журналисты ТСН.uа поинтересовались у представителей Потапа: правда ли, что звездная пара сыграет свадьбу?
«Официально мы пока ничего не комментируем», - заявили представители.
Слухи об отношениях артистов ходили в течение всех 13 лет существования их дуэта. Развод Потапа с Ириной Горовой косвенно подтвердил их отношения. Ранее поклонники Насти Каменских разглядели на ее пальце обручальное кольцо на снимке с Потапом.