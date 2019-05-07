Наконец-то: Настя Каменских выходит замуж за любимого

«Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц», - поведал инсайдер издания.

Все детали свадьбы держатся в строжайшем секрете. Потап впервые дал подтверждение того, что он «мутит» с Настей в феврале нынешнего года на съемках юмористического шоу «Лига Смеха». Потапа вызвали на сцену и спросили: «Мутишь с Настей Каменских?» Артист немного растерялся, но потом признался. Тогда же певица Оля Полякова сказала, что теперь все знают правду.

Журналисты ТСН.uа поинтересовались у представителей Потапа: правда ли, что звездная пара сыграет свадьбу?

«Официально мы пока ничего не комментируем», - заявили представители.