Вт, 7.05.2019
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Видео танцующего сына Жанны Фриске растрогало соцсети

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Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

ФОТО: Instagram

В Instagram, посвященном Платону Шепелеву, появился ролик, где мальчик отплясывает на мини-дискотеке, сообщает Экспресс-газета.

Шестилетний сын Жанны Фриске, похоже, пошел в маму. Платон явно неравнодушен к музыке. В Instagram-аккаунте, посвященном мальчику, появилось видео, где он отплясывает на мини-дискотеке. Ролик, судя по всему, был снят в Болгарии. В кадре Платон в окружении других детей очень мило танцует под песню на немецком языке. Разумеется, без хвалебных комментариев не обошлось. В соцсетях сына Жанны Фриске назвали «ангелочком» и «очаровашкой».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото снято издалека

Публикация от Платон Фриске (@platon_friske_shepelev)

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