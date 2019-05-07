Видео танцующего сына Жанны Фриске растрогало соцсети

Шестилетний сын Жанны Фриске, похоже, пошел в маму. Платон явно неравнодушен к музыке. В Instagram-аккаунте, посвященном мальчику, появилось видео, где он отплясывает на мини-дискотеке. Ролик, судя по всему, был снят в Болгарии. В кадре Платон в окружении других детей очень мило танцует под песню на немецком языке. Разумеется, без хвалебных комментариев не обошлось. В соцсетях сына Жанны Фриске назвали «ангелочком» и «очаровашкой».