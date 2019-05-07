Светлана Бондарчук показала редкие фото «особенной» дочери в день ее рождения

В браке с актером и режиссером Федором Бондарчуком Светлана Бондарчук родила сына Сергея и дочь Варвару. Девочка появилась на свет раньше срока, поэтому у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем. Пятого мая дочь Федора и Светланы Бондарчук отпраздновала первый серьезный юбилей, ей исполнилось 20 лет.

В честь дня рождения звездная мама именинницы опубликовала в микроблоге трогательный пост, сопроводив его снимками с дочерью разных лет. «Моя самая нежная и любимая девочка, с днем рождения!» — обратилась к Варваре Светлана.

Большую часть года дочь светской львицы, напомним, проводит не в России, так как за границей ей проще учиться и проходить реабилитацию. Впрочем, родители и старший брат часто навещают Варвару — в Сети немало счастливых семейных фотографий.