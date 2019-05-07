Владимир Пресняков объяснил, почему не пришел на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

17-го апреля состоялось главное событие месяца — юбилейный концерт Примадонны. Поздравить артистку пришли многие звезды шоу-бизнеса, однако в числе приглашенных не оказалось отца ее первого внука и экс-зятя Владимира Преснякова.

Впрочем, причину своего отсутствия артист охотно объяснил. Оказалось, что он был на длительных гастролях с сольным концертом «Слушая тишину». С февраля музыкант выступал по всей стране, представляя новые композиции, а в день грандиозного шоу Пугачевой находился в Ярославле.

«И во время ее концерта, и во время банкета я был на гастролях, поэтому не мог присутствовать лично. Но, конечно, поздравил Аллу, в том числе и посредством соцсетей», — рассказал Владимир Пресняков.

15-апреля, когда Алла отмечала свой день рождения, экс-зять опубликовал архивный снимок с певицей, сопроводив трогательными словами. Мужчина отметил, что Пугачева стала для него особенным человеком, которым он восхищается до сих пор. «Полжизни я провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день. Ты мой учитель, мой гуру, вложивший в меня столько сердца, сил, и мудрости. Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя. Моя искренняя любовь к тебе неисчерпаема и навсегда», — написал Пресняков.

Владимир Пресняков и Алла Пугачева ФОТО: Instagram

Ранее певец признавался, что о концерте узнал из новостей, а пригласительного билета так и не дождался. «Это очень скрытная семья. Мы с Аллой Борисовной вообще нечасто видимся, примерно раз в год», — делился мужчина.

Впрочем, он отметил, что бывшие родственники не прочь поздравить друг друга с праздниками.