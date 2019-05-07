Татьяна Васильева планирует эксгумировать тело Ирины Цывиной

55-летняя артистка скончалась дома, где ее обнаружил сын Евгений. Но стремительные похороны Ирины Цывиной навели коллег актрисы на подозрения. Уже три недели друзья звезды «Кадетства» говорят, что озвученная причина смерти, кардиомиопатия, неправдоподобна. Пока близким Ирины Константиновны приходится довольствоваться первичным заключением экспертов. Новые данные вскрытия специалисты обещали передать только следователям, но Татьяна Васильева не привыкла оставаться в стороне и пассивно ждать.

Артистка решила не ограничиваться словами и перешла к активным действиям. Она не только пытается разобраться, что произошло 18 апреля на самом деле, но и собирается потребовать эксгумации тела Цывиной.

«Татьяна сейчас ведет собственное расследование. Если понадобится, она будет добиваться эксгумации тела Иры, ведь ее похоронили очень стремительно. Если искать криминал, то прежде всего надо понять, кому была выгодна смерть Ирины», — поделилась подруга обеих актрис Татьяна Цыплакова.

Некоторые подозревали, что к гибели Цывиной причастен ее сын. Но Цыплакова уверена: Евгений обожал маму и не мог причинить ей вред. Очевидцы утверждали, что видели на лице у лежащей в гробу Ирины Константиновны синяки. Но друзья актрисы опровергли возможное избиение звезды кино: у артистки были проблемы с вестибулярным аппаратом, она часто падала и могла пораниться. К тому же, Ирина Цывина употребляла алкоголь.

«Я не верю в увещевания, что в последнее время Ира не пила спиртного ни капли. Она просто на людях делала вид, что не пьет, сидела в компании со стаканом минералки. А ночью, когда гости расходились, напивалась», — заявила Цыплакова.

Татьяне искренне жаль детей Цывиной. Много лет назад она крестила дочь Ирины Константиновны Зинаиду, но не виделась с ней до панихиды в Доме кино, где узнала, что сейчас наследница актрисы учится в Голландии в художественной школе. «Зина пожаловалась, что не знает всех этих теток, которые ходят на телепередачи о ее маме», — отметила Цыплакова.

Крестная Зины не отрицает: в истории Цывиной есть мистические совпадения. Незадолго до гибели она жаловалась на угрозы бывшего мужа, Георгия Пусепа, говоря, что экс-супруг сглазил ее. По трагической случайности Ирина Константиновна умерла в тот же день, что и прошлая жена Пусепа. Но по мнению Цыплаковой, пара давно помирилась.

«Он человек очень осторожный. С чего ему звонить и угрожать? Я, кстати, от Ирины отдалилась — с ней же невозможно было общаться. Из-за выпивки у нее расшатались нервы, появились агрессия и какие-то невероятные фантазии. Они с Джорджем помирились. Ирина каждое лето ездила к ним в Черногорию, отдыхала с дочерью», — утверждает Татьяна.

Кроме того, Цыплакова считает неправильным мнение окружающих о том, что Евгений Евстигнеев был главным благодетелем Ирины Константиновны. Большая часть денег и имущества досталась актрисе от Александра Благонравова. Мама Цывиной страдала от алкоголизма, а отец и брат-туберкулезник сидели в тюрьме, но всю семью артистки содержал Благонравов.