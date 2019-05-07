«Вылитый Путин»: фото сына Кабаевой бурно обсуждают в соцсетях

Надо сказать, что разговоры о тайном романе российского президента Владимира Путина и известной спортсменки, гимнастки, а теперь уже и депутата Государственной думы Алины Кабаевой ведутся уже несколько лет. За это время разного рода «источники» успели превратить эту тему в настоящий кладезь слухов и домыслов. Как бы там ни было, но реальных доказательств, что глава государства состоит в отношениях с известной в прошлом спортсменкой никто так и не нашел. Разумеется, это никак не мешает прессе и соцсетям продолжить упражняться в поисках связи между Путиным и Кабаевой.

К примеру, совсем недавно в социальных сетях начали распространять фотографии сына Алины Кабаевой, и разумеется, мальчику сразу же приписали родство с президентом России. А когда пользователи тут же разглядели во внешности мальчика схожие черты с его предполагаемым отцом, началась целая гонка комментариев.

Надо признать, что мальчик имеет общие черты Путина, и они очень похожи. Под комментариями к данной фотографии писали: «Вылитый Путин», «Мальчик очень похож», «Как две капли воды» — эти и подобные комментарии писали пользователи сети. Официального подтверждения пока не было, но многие ожидают, что все-таки кто-то из родителей мальчика даст официальный комментарий по данному обстоятельству. ФОТО: Interesnoznat.com

В деле «копания в личной жизни» российских политиков в последнее время преуспевают как раз украинские средства массовой информации, и история с «внебрачным сыном Путина» тоже не обошлась без их участия. Именно украинская пресса изначально принялась распространять сообщения о том, насколько похожи сын Кабаевой и действующий президент Российской Федерации.

«Не секрет, что в России уже давно ходят слухи о тайном романе между Владимиром Путиным и Алиной Кабаевой. В 2008 году, к примеру, большое количество изданий активно распространяли сообщения о скорой свадьбе пары, однако официальные власти опровергали все подобные сообщения. Позднее даже появились данные о том, что у Путина и Кабаевой могут быть общие дети», - отмечается в одном издании, опубликовавшего фото мальчика.

Алина Кабаева ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik