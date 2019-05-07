«Вылитый Путин»: фото сына Кабаевой бурно обсуждают в соцсетях
Совсем недавно в социальных сетях начали распространять фотографии сына Алины Кабаевой. Разумеется, мальчику сразу же приписали родство с президентом России, пишет электронная газета «Век». Пользователи разглядели во внешности мальчика схожие черты с его предполагаемым отцом.
Надо сказать, что разговоры о тайном романе российского президента Владимира Путина и известной спортсменки, гимнастки, а теперь уже и депутата Государственной думы Алины Кабаевой ведутся уже несколько лет. За это время разного рода «источники» успели превратить эту тему в настоящий кладезь слухов и домыслов. Как бы там ни было, но реальных доказательств, что глава государства состоит в отношениях с известной в прошлом спортсменкой никто так и не нашел. Разумеется, это никак не мешает прессе и соцсетям продолжить упражняться в поисках связи между Путиным и Кабаевой.
К примеру, совсем недавно в социальных сетях начали распространять фотографии сына Алины Кабаевой, и разумеется, мальчику сразу же приписали родство с президентом России. А когда пользователи тут же разглядели во внешности мальчика схожие черты с его предполагаемым отцом, началась целая гонка комментариев.
В деле «копания в личной жизни» российских политиков в последнее время преуспевают как раз украинские средства массовой информации, и история с «внебрачным сыном Путина» тоже не обошлась без их участия. Именно украинская пресса изначально принялась распространять сообщения о том, насколько похожи сын Кабаевой и действующий президент Российской Федерации.
«Не секрет, что в России уже давно ходят слухи о тайном романе между Владимиром Путиным и Алиной Кабаевой. В 2008 году, к примеру, большое количество изданий активно распространяли сообщения о скорой свадьбе пары, однако официальные власти опровергали все подобные сообщения. Позднее даже появились данные о том, что у Путина и Кабаевой могут быть общие дети», - отмечается в одном издании, опубликовавшего фото мальчика.
К слову, мальчик на снимке, распространенном в Сети, действительно имеет немало внешних сходств с российским президентом в юности. В социальных сетях именно это обстоятельство послужило поводом говорить о том, что Кабаева действительно могла родить главе государства ребенка. «Вылитый Путин», «Копия папа», «Похожи, как две капли воды», - эти и многие другие комментарии оставляют под фотографией мальчика пользователи. Отметим, что фото совсем маленького мальчика на руках Алины Кабаевой распространялись в сети еще более пяти лет тому назад. Однако сама гимнастка тогда выступила с заявлением о том, что мальчик на фото не просто не является сыном президента Путина, но еще и не является ее сыном.