Свадьбы не будет! Екатерина Шпица непреклонна

Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова. И конечно, согласилась! Поговаривали, что торжество состоится весной, рассказывает Собеседник.
После спектакля «Ромео и Джульетта» Руслан поднялся на сцену, встал перед Шпицей на одно колено и попросил стать его женой.
– Пока я с удовольствием хожу в статусе невесты, – рассказала нам Катя. – О свадьбе не загадываю. Когда она состоится, сказать не могу. Но, честно говоря, я никогда не мечтала о пышном торжестве.
– В отношениях двух самодостаточных и психологически зрелых личностей не бывает диктатуры. – продолжает актриса. Считаю, если партнер говорит своей половинке, что ей носить или когда с подружками чай пить, – у них нездоровые отношения. Если мой мужчина попробует сказать что-то подобное, он сразу окажется в статусе свободного. Я и сама не ревнивая.
Катя признается, что ходит в фитнес-клуб, которым руководит ее избранник. Зашел разговор и про сына актрисы.
– Он заканчивает садик, – хвалится Катя. – Относится к моей профессии с интересом. Сам хочет стать флористом. В садике его впечатлило занятие по созданию букетов. Просит у меня братика или сестричку.
Кстати, Катя до сих пор живет в съемной квартире.
– За свою жизнь я сменила столько съемных квартир! – говорит артистка. – Но меня это не беспокоит. Наверное, потому, что я очень мобильный человек.