Свадьбы не будет! Екатерина Шпица непреклонна

После спектакля «Ромео и Джульетта» Руслан поднялся на сцену, встал перед Шпицей на одно колено и попросил стать его женой.

– Пока я с удовольствием хожу в статусе невесты, – рассказала нам Катя. – О свадьбе не загадываю. Когда она состоится, сказать не могу. Но, честно говоря, я никогда не мечтала о пышном торжестве.

По словам Кати, и в гражданском браке ей живется комфортно.

– В отношениях двух самодостаточных и психологически зрелых личностей не бывает диктатуры. – продолжает актриса. Считаю, если партнер говорит своей половинке, что ей носить или когда с подружками чай пить, – у них нездоровые отношения. Если мой мужчина попробует сказать что-то подобное, он сразу окажется в статусе свободного. Я и сама не ревнивая.

Катя признается, что ходит в фитнес-клуб, которым руководит ее избранник. Зашел разговор и про сына актрисы.

– Он заканчивает садик, – хвалится Катя. – Относится к моей профессии с интересом. Сам хочет стать флористом. В садике его впечатлило занятие по созданию букетов. Просит у меня братика или сестричку.

Кстати, Катя до сих пор живет в съемной квартире.