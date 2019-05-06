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Лазарев показал бекстейдж со съемок «Евровидения» и рассказал о первой репетиции

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Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

Впервые увидеть номер артиста зрители смогут сегодня, сообщает Пятый канал.

Известный поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, показал поклонникам бекстейдж с музыкального конкурса. Артист опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал, что происходит за кулисами международных соревнований.

Гримерки, холл для участников, место для ланча, сцена — певец отразил на кадрах все те места, которые в ближайшее время наполнятся конкурсантами.

В своем видеоролике Лазарев также обратился к поклонниками и сообщил, что уже 7 мая состоится его первая репетиция на площадке «Евровидения», кадры с которой он опубликует в своем микроблоге. Артист убежден, что ролик вызовет противоречивые эмоции у его подписчиков. Однако он советует не торопиться с выводами, поскольку на просторах сети появится только небольшая часть подготовленного выступления, а, чтобы справедливо оценить номер, необходимо увидеть его полностью, отмечает музыкант.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в израильском городе Тель-Авиве с 14 по 18 мая. 

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