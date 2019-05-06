Кристина Орбакайте рассказала о другом инциденте с Sukhoi Superjet 100, на котором она летела

По словам певицы, о трагедии, произошедшей в московском аэропорту Шереметьево, ей страшно даже подумать, рассказывает Teleprogramma.pro.
Эта страшная новость и заставила звезду откликнуться на события на своей странице в социальной сети Instagram.
«Это ужасно! Трагедия в «Шереметьево»!! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс», — восклицает певица.
Кроме того, Кристина Орбакайте припомнила недавний случай из своего опыта. Артистка рассказала, что недавно при подлете к Белгороду самолет этого же производителя смог приземлиться только со второго раза.
«Господи… Дай Всем хороших взлетов и посадок… Что-то пошло не так….страшно!!!», — пишут в комментариях подписчики.