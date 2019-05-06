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  • Я тебя люблю. Последние слова стюарда, отдавшего жизнь ради пассажиров 5 мая в Шереметьево

Я тебя люблю. Последние слова стюарда, отдавшего жизнь ради пассажиров 5 мая в Шереметьево

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Максим Моисеев.

ФОТО: ВКонтакте

Героями становятся не только на войне. Бортпроводник Максим Моисеев до конца помогал пассажирам спастись из горящего лайнера SSJ-100 компании «Аэрофлот», не пожалев для этого собственной жизни. Лайф рассказывает, каким был обычный парень, который в минуту опасности поставил благополучие других выше своего.

Маским Моисеев.

ФОТО: ВКонтакте

На первый взгляд 22-летний Максим вряд ли мог показаться героем. Обычный парень — окончил кадетское училище, затем отправился в армию, пишет КП. Мечтая связать свою жизнь с небом, он заочно поступил в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на авиационного техника. И вот уже больше года работал проводником.
 
Судя по соцсетям, парень также увлекался футболом. Максим болел за московский клуб ЦСКА и сам не прочь был погонять мяч. Да и в целом интересовался тем же, чем и многие современные парни его возраста: машинами, хип-хопом и красивыми девушками.

Но, что касается последних, сердце Максима уже было несвободно. Именно своей возлюбленной, которая тоже работает проводником, он отправил последнее сообщение перед самой гибелью. Лаконичное и бьющее в самое сердце «Я тебя люблю».

При ближайшем рассмотрении становится понятно, что Максим, который ради спасения остальных пытался открыть дверь в горящей хвостовой части самолета, просто не мог поступить иначе. Он любил свою девушку, был честным и преданным другом. Приятели называли его надежным, храбрым и отзывчивым человеком, который в трудную минуту всегда был готов подставить плечо. Парень никого не бросал в беде. И пассажиры горящего лайнера не стали исключением. Напомним, что жертвами страшной трагедии стал 41 человек.

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