Фото: эстонский косметолог Яна Букреева ловко укрощает волны на серфе

Как пришло в голову встать на серф и покоить волны? «Вообще я давно хотела поехать куда-либо позаниматься йогой в целях оздоровления, - рассказывает Яна. - И еще осенью я увидела на Facebook, что собирается группа на Бали, а в программе йога плюс серфинг. Мне хватило пару дней на раздумья, и решение ехать и попробовать было принято».

На снимках Яна стоит на доске уверенно, как заправских серфингист. По ее словам, «понадобилось 7 уроков в серф-школе, но этого мало для того, чтобы устоять, маневрировать как то, поворачивать».

«Первые уроки даются на так называемой пенке, - объяснила Яна, - наверное, на втором занятии я по пенке уже более-менее каталась. Все остальные уроки были уже на волнах, а это совсем другая история. Конечно, там сложнее намного. Надо уметь выбрать свою волну, чувствовать ее, понимать, в какую сторону поворачивать. Я брала еще индивидуальные занятия с инструктором. Тогда лучше понимаешь свои ошибки».

Страшно отважной Яне не было. «Я бы не назвала это страхом. Сначала это больше тревожность и суета, потому что не знаешь, как собрать всю теорию и воплотить на практике, соединить это с телом и доской вместе, - вспоминает косметолог. - Но спектр эмоций был разный: от полного разочарования, что не получается, до восторженных криков! В целом, конечно, очень здорово пробовать то, что, как тебе кажется, ты бы никогда не смог. Мне было интересно наблюдать за собой, насколько я справляюсь».

Яна считает, что научиться подчинять себе волны может каждый. «Правильный инструктор - это залог твоего успеха. Нам очень повезло со школой и с инструкторами. Они большие профессионалы, много лет уже обучают серфу. Все спокойно объясняют, где-то направят и даже подтолкнут твою доску для лучшего разгона», - уверена она.