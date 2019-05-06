Вы моете курицу перед приготовлением? Ни в коем случае не делайте этого!

К такому выводу пришли эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

«Не мойте сырую курицу. Во время этой процедуры куриные соки могут распространяться на кухне и загрязнять другие продукты питания, посуду и столешницы», - говорится на сайте Centers for Disease Control and Prevention.

Эксперты отмечают, что сырая курица часто бывает заражена бактериями Campylobacter, а иногда - бактериями Salmonella и Clostridium perfringens, что приводит к пищевым отравлениям. По оценкам специалистов, каждый год около миллиона человек заболевают от употребления в пищу зараженной домашней птицы.