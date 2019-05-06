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  • Вы моете курицу перед приготовлением? Ни в коем случае не делайте этого!

Вы моете курицу перед приготовлением? Ни в коем случае не делайте этого!

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Курица. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением. Это связано с тем, что струя воды может распространить опасные бактерии, содержащиеся в курятине, предупреждает Российская газета.

К такому выводу пришли эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

«Не мойте сырую курицу. Во время этой процедуры куриные соки могут распространяться на кухне и загрязнять другие продукты питания, посуду и столешницы», - говорится на сайте Centers for Disease Control and Prevention.

Эксперты отмечают, что сырая курица часто бывает заражена бактериями Campylobacter, а иногда - бактериями Salmonella и Clostridium perfringens, что приводит к пищевым отравлениям. По оценкам специалистов, каждый год около миллиона человек заболевают от употребления в пищу зараженной домашней птицы.

 

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется не только отказаться от мытья курицы, но и следовать другим советам. В частности, необходимо разделывать курятину на отдельной разделочной доске. А хранить курицу в холодильнике следует в одноразовом пакете, чтобы она никак не контактировала с другими продуктами. После сырой курятины нужно мыть руки с мылом в течение 20 секунд. Также мыльным раствором необходимо помыть разделочную доску, посуду и столешницу.

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