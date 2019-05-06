«Трудно поверить, что Альбина не спаслась»: подруги летели домой в сгоревшем самолете Москва-Мурманск

Sukhoi Superjet-100, сгоревший 5 мая в Шереметьево, унес жизни 41 человека. Среди них Альбина Пилипчук. Женщина проживала в Мурманске. Работала в одной из компаний специалистом по связям с общественностью.

С подругой Екатериной Ключниковой они полетели в Москву по работе, а 5 мая должны были вернуться обратно. У Альбины Пилипчук в Мурманске остался сын. Но вернется в Мурманск теперь только Екатерина, пишет «Комсомольская правда».

«Альбина с подругой летела, Катя жива, ее не могли найти, это пару часов назад было. Но сейчас вывесили списки, это не совпадение, - рассказывает «КП» их подруга Ирина. - Но все же будем надеятся, что это список не только погибших, но и без вести пропавших».

Сама Екатерина сейчас в шоке и не берет трубку. Она не может поверить, что ее подруга Альбина не спаслась.

«Катя пока в Москве, ждала информацию об Альбине, сейчас не выходит на связь, - рассказывает «КП» Анна, подруга погибшей Альбины. - Катя теперь точно не полетит, вернется домой поездом».

Альбина Пилипчук ФОТО: vk.com

«Все родные и близкие Альбины в шоке. Она была очень хорошим человеком! - плачет Анастасия, другая подруга Пилипчук,передает EG. - У нее остался 10-летний сын Федя. Он хоккеем занимается. Как теперь будет?! Альбина его одна воспитывала. Не могу ничего говорить…»