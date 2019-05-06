Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко назвал «горящим адом» происходившее на борту лайнера
Игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда» Михаил Савченко на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказал подробности страшной трагедии в аэропорту Шереметьево, где в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, пишет Teleprogramma.pro.
Вот что он написал: «Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать.
Во-первых, огромное спасибо экипажу, который всё сделал оперативно и четко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько всё серьезно.
Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам - всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс.
В-третьих. Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации. Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю.
Это огромное горе для всех, кто потерял родных и близких людей. Это огромное горе для мурманчан. Это огромное горе для меня и остальных, кто чудом выжил. Обнимаю вас всех и скорблю с вами.
P.S. Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого ненамного легче».
По словам члена элитарного клуба, экипаж лайнера и стюардессы действовали профессионально. Он уверен, что если бы не они, то жертв было намного больше. Также он выразил признательность всем наземным службам: следователям, девушкам из МЧС, пожарным, психологам и врачам.
Известная певица Алена Апина оказалась в аэропорту Шереметьево, когда произошла трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100. Исполнительница собиралась лететь в столицу Чехии — Прагу. Звезда была в накопителе. В Instagram певица, которая блистала на сцене в 90-х годах, опубликовала сразу две видеозаписи. На кадрах видно, что самолет горит на взлетно-посадочной полосе и к нему едут пожарные и скорые.