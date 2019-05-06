Пн, 6.05.2019
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  • Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко назвал «горящим адом» происходившее на борту лайнера

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко назвал «горящим адом» происходившее на борту лайнера
Знатоку элитарного клуба чудом удалось выжить.

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Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Приземлиться ему удалось только со второй попытки. В столице были сложные метеоусловия. При посадке у самолета надломились стойки и загорелся двигатель. Пассажиры спасались из лайнера по надувному трапу.

ФОТО: TASS / TASS

Игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда» Михаил Савченко на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказал подробности страшной трагедии в аэропорту Шереметьево, где в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, пишет Teleprogramma.pro.

Вот что он написал: «Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать. 

Во-первых, огромное спасибо экипажу, который всё сделал оперативно и четко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько всё серьезно. 

Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам - всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс.

В-третьих. Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации. Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю.

Это огромное горе для всех, кто потерял родных и близких людей. Это огромное горе для мурманчан. Это огромное горе для меня и остальных, кто чудом выжил. Обнимаю вас всех и скорблю с вами.

P.S. Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого ненамного легче».

Михаил Савченко

ФОТО: ВКонтакте

По словам члена элитарного клуба, экипаж лайнера и стюардессы действовали профессионально. Он уверен, что если бы не они, то жертв было намного больше. Также он выразил признательность всем наземным службам: следователям, девушкам из МЧС, пожарным, психологам и врачам.

Известная певица Алена Апина оказалась в аэропорту Шереметьево, когда произошла трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100. Исполнительница собиралась лететь в столицу Чехии — Прагу. Звезда была в накопителе. В Instagram певица, которая блистала на сцене в 90-х годах, опубликовала сразу две видеозаписи. На кадрах видно, что самолет горит на взлетно-посадочной полосе и к нему едут пожарные и скорые.

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