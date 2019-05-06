Певица Pink с 17 лет пережила несколько спонтанных абортов

«Причина, по которой я так говорю, заключается в том, что у меня всегда было мужеподобное спортивное тело, и в 17 лет у меня случился выкидыш, хотя я хотела сохранить этого ребенка», - рассказала Пинк в интервью USA Today.

Теперь, будучи уже матерью двоих детей, она призналась, что после того случая пережила еще несколько спонтанных абортов: «Я считаю, что важно говорить о том, чего ты стесняешься, а также о том, что болит».