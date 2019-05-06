«Родила!»: звезда 90-х Наталья Штурм сообщила радостную новость

Певица, пользовавшаяся особой популярностью в 90-е, Наталья Штурм сообщила о прибавлении в семействе. Звезда эстрады опубликовала в Instagram новый пост, в котором сообщила, что стала бабушкой.

Свою публикацию артистка сопроводила серией фотографий из больницы. На некоторых из них запечатлена ее дочь Елена в окружении цветов и шаров: молодая мама широко улыбается и буквально искрится счастьем.

Дочь певицы Натальи Штурм только что родила ребенка ФОТО: Instagram

Для новоиспеченной бабушки этот день тоже стал настоящим праздником. Она успела сделать снимки с новорожденным внуком, на которых не может сдержать умиления. Своими эмоциями она поделилась с поклонниками, от которых тут же получила бурный отклик.