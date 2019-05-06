Глупый риск: появился пугающий снимок поцелуя влюбленных в поезде

В начале мая тревел-блогеры из Бельгии опубликовали на своей совместной странице в Instagram фото со своего путешествия в Шри-Ланку. На снимке пара целуется, свесившись из открытой двери идущего на полном ходу поезда.

В описании к снимку влюбленные написали, что именно они хотели сказать этой фотографией. "Один из наших самых диких поцелуев. Невозможно представить лучшую фотографию, чтобы описать наши отношения:

1) Слепое взаимное доверие, что бы там ни было;

2) Безумно влюблены;

3) Постоянная потребность делать что-то новое в жизни;

4) Жизнь на грани (иногда даже слишком);

5) Почти всегда в пути;

6) Веселимся везде, где только можно;

7) Организованный хаос.

А что, по-вашему, является основой для крепких отношений?" – спросили ребята у своих подписчиков.

За два дня после публикации пост Камиллы и Джина набрал более 33,5 тысяч лайков. Однако в комментариях разгорелся спор.

"Вау! Выглядит ужасающе, но при этом абсолютно романтично и дико", "Это сумасшествие. Мы три раза катались на этом же самом поезде, но не сделали ни одной фотографии", "Как же это тупо – рисковать своей жизнью ради лайков в Instagram", "Я бы не назвал это приключением. Скорее глупый риск для своей жизни в попытке получить как можно больше лайков", – пишут некоторые пользователи сети.