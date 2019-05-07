Как две капли воды! В Пакистане не дают прохода официанту — копии Тириона Ланнистера

Совершенно неожиданно пришла слава к 25-летнему официанту из Пакистана по имени Рози Хан. Он работает в ресторане Kashmiri в крупном городе Равалпинди, но главное не это, а то, что теперь ему буквально не дают прохода — все хотят сфотографироваться с человеком как две капли воды похожим на Тириона Ланнистера - любимчика из знаменитого сериала «Игра престолов».