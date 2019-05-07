Как две капли воды! В Пакистане не дают прохода официанту — копии Тириона Ланнистера

Совершенно неожиданно пришла слава к 25-летнему официанту из Пакистана по имени Рози Хан. Он работает в ресторане Kashmiri в крупном городе Равалпинди, но главное не это, а то, что теперь ему буквально не дают прохода — все хотят сфотографироваться с человеком как две капли воды похожим на Тириона Ланнистера - любимчика из знаменитого сериала «Игра престолов».
Напомним, первый сезон нашумевшего сериала вышел в 2011 году. Именно в тот момент к официанту стали подходить на улицах люди, прося сделать совместное фото.
Он, кончено, не сразу понял, в чем дело.
Отмечается, что многие люди с синдромом Ларона (карликовостью) имеют схожие черты лица, однако в случае с Ханом и Питером Динклэйджем, исполнившим роль Тириона Ланнистера, схожи еще и волосы, усы и борода.
В росте мужчин тоже минимальная разница, всего 3 см.
Отмечается, что благодаря внешности официанта в ресторан стало приходить много новых клиентов. Сам Хан уже привык к своей славе и теперь бы очень хотел встретиться с самим Динклэйджем в реальной жизни.