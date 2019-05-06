«Хотите отсеять подписчиков?»: Лобода напугала поклонников «кошмарным» видео

Украинская певица Светлана Лобода, известная своим эпатажным поведением и эксцентричным стилем, в очередной раз удивила поклонников. На своей странице Instagram звезда опубликовала новый пост, который подписчики признали «кошмарным». Исполнительница выложила страшный видеоролик, где старушка с черными глазами напевает заунывную мелодию. Кадры, напоминающие эпизод из фильма ужасов, напугали фанатов артистки, пишет Teleprogramma.pro.

Под публикацией «суперзвезда» оставила короткую подпись, в которой попыталась прояснить, зачем опубликовала «страшилку».

«Когда моей дочери страшно смотреть кино, я говорю: доченька, это фотошоп и программка такая, в которой люди-специалисты рисуют, чтоб было нам всем пострашнее», — написала телидива.

Впрочем, пользователи не оценили идею Лободы. Они разразились резкой критикой в комментариях и сочли видеозапись довольно глупой.

«Неожиданно, Светлана, вы, наверно, хотите отсеять подписчиков?»

«Все-таки человеческой тупости нет предела», — написали фолловеры.