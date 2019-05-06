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Поклонники обеспокоены происходящим на могиле Юлии Началовой

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В Москве похоронили Юлию Началову

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

С момента смерти певицы прошло без малого два месяца. Но душе ее нет покоя. Произошедшее на кладбище – яркое тому подтверждение, передают Dni.

Как рассказали посетители Троекуровского кладбища, на могиле Началовой, расположенной на новом, 17-м участке, стали замечать странных личностей. Якобы это московские колдуны и черные ведьмы. Они, скорее всего, используют предметы с захоронения артистки для своих темных дел. 

«Мы заметили, что стали пропадать свечки и игрушки, а с цветов оказываются срезанными головки, – уверяют поклонники артистки. – Скорее всего, это дело рук магов и колдунов, которые делают привороты на болезнь и смерть при помощи кладбищенских предметов. Вероятно, по этой же причине родные певицы во время панихиды не допускали посторонних близко к покойнице – все обходили с противоположной стороны, не имея возможности ничего ни взять из гроба, ни положить».

Специалист по эзотерике пояснил порталу Dni, что все, имеющее отношение к погосту, заряжено негативной энергией. «Категорически запрещено забирать домой кладбищенскую землю, цветы, любые предметы, – уверяет эксперт. – Нельзя есть ягоды и фрукты, которые растут на месте даже бывшего кладбища. А головки цветов, сгоревшие свечи и игрушки с могилы колдуны часто используют, чтобы сделать приворот на смерть или болезнь. Строго следите, чтобы возле порога вашего дома не появлялись обгорелые церковные свечи, сухие цветы. Это очень опасно».

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