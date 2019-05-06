Поклонники обеспокоены происходящим на могиле Юлии Началовой

Как рассказали посетители Троекуровского кладбища, на могиле Началовой, расположенной на новом, 17-м участке, стали замечать странных личностей. Якобы это московские колдуны и черные ведьмы. Они, скорее всего, используют предметы с захоронения артистки для своих темных дел.

«Мы заметили, что стали пропадать свечки и игрушки, а с цветов оказываются срезанными головки, – уверяют поклонники артистки. – Скорее всего, это дело рук магов и колдунов, которые делают привороты на болезнь и смерть при помощи кладбищенских предметов. Вероятно, по этой же причине родные певицы во время панихиды не допускали посторонних близко к покойнице – все обходили с противоположной стороны, не имея возможности ничего ни взять из гроба, ни положить».