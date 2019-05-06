Оптическая иллюзия: в Сети спорят из-за цвета кед на фото

В Twitter новостного сайта CNYCentral появилась фотографию кед, в описании которой журналисты предложил пользователям Сети рассказать, какие цвета они видят – розовый и белый или серый и зеленый.

В сообщении издания говорится, что все зависит от того, какое полушарие вашего мозга доминирует. Если правое, то тканевая часть кеда будет розовой, а резиновая – белой. Если преобладает левая часть мозга, то цвета будут серым и зеленым соответственно.

WHAT COLOR DO YOU SEE? 👀 Apparently, If the right-half of your brain is dominant, you will see a combination of pink and white, and if your left half is dominant, you will see it in grey and green color. Tell us what you see! pic.twitter.com/Ey3BlP85fX — CNYCentral (@CNYcentral) May 3, 2019

К слову, левое полушарие мозга отвечает за ваши языковые способности – контролирует речь, а также способности к чтению и письму. А вот правое специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах.