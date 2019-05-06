Прошел почти год! Солистка «Фристайла» вышла из комы

55-летняя певица перенесла инсульт 1 июня 2018 года. Нине стало плохо, и она потеряла сознание. Сына и мужа дома не было. Ей сделали операцию, но в себя она не пришла и впала в кому. Однако, как говорили ее коллеги по группе, мозг певицы не отказал. Родная сестра солистки Алла собирала деньги на ее лечение и реабилитацию, а коллеги давали благотворительные концерты.

Но на время ее восстановления в группу пришлось взять другую солистку, 39-летнюю Нату Недину. Она уже ездит с остальными музыкантами по городам с концертами. Сергей Кузнецов, коллега Нины, признавался, что это было сделано для того, чтобы коллектив мог исполнять и песни, где требуется женский вокал. По его словам, у них не было цели найти замену Кирсо. Некоторые поклонники группы поддерживают инициативу коллектива.

«Ведь на каждом концерте зрители ждут, очень ждут и женские песни, которые всегда исполняла наша Нинуся, песни, которые греют наши души, сердца, песни, которые написаны с любовью к зрителям. Но так уж сложилось, что Нина Кирсо по состоянию здоровья не может принимать участие в концертах, а песни должны звучать, должны жить, ведь все они просто шедевры, я обращаюсь ко всем с просьбой понять сложившуюся ситуацию и поддержать дорогих мне ребят, наш «Фристайл». А главное, понять, что Ната Недина совсем не пытается заменить Нину. Этого никогда не произойдет, и об этом даже никогда не было и не будет речи! Нина Кирсо, как для меня, так и для вас всех была, есть и будет солисткой группы. Но тут же скажите, пожалуйста, почему в коллективе не может быть две солистки?! Конечно, может! Поэтому я бы просила всех поддержать и Нату!» — такие сообщения в поддержку новой участницы «Фристайла» оставляют в Сети.