Диана Шурыгина с голой грудью рассказала о секретах счастливого брака

«Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. Над отношениями нужно работать!» — написала Шурыгина. По ее мнению, самым важным является идти на компромиссы, давать второй половинке больше свободы, заранее договориться о распределении домашних обязанностей, уважать друг друга и показывать свою любовь. Однако пользователи Интернета советы Дианы Шурыгиной не оценили. По мнению многих комментаторов, прославившаяся благодаря изнасилованию девушка — не тот человек, который должен учить семейным ценностям, пишет Экспресс-газета.