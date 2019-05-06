Диана Шурыгина с голой грудью рассказала о секретах счастливого брака

«Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. Над отношениями нужно работать!» — написала Шурыгина. По ее мнению, самым важным является идти на компромиссы, давать второй половинке больше свободы, заранее договориться о распределении домашних обязанностей, уважать друг друга и показывать свою любовь. Однако пользователи Интернета советы Дианы Шурыгиной не оценили. По мнению многих комментаторов, прославившаяся благодаря изнасилованию девушка — не тот человек, который должен учить семейным ценностям, пишет Экспресс-газета.
«Что, опять оголилась? Так тебя и тянет за старое взяться», «Зря ты такие фото выкладываешь — понятно, мужу хочется тобой похвастаться, но стоит думать головой — он тебя позорит», «Диан, поскромней фоточки нельзя?», «Как муж разрешает ей это выкладывать», «Совет от молодушки, которая в браке год», — недоумевают пользователи Сети.
Напомним, Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сочетались браком в конце 2017 года. По мнению звезды ток-шоу, за полтора года она накопила достаточный опыт, чтобы поделиться.