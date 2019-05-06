«Самая сексуальная бабушка» отметила свой юбилей

Жительница Калифорнии Алиса Васкес обрела известность в соцсетях, позиционируя себя как «самую сексуальную бабушку». Буквально вчера женщина отметила свой юбилей. Алисе 40 лет, однако – как считают ее поклонники и она сама – выглядит красотка на 25 лет.

Однако технически она действительно бабушка двоих внуков и мать двоих детей. Своим первенцем Алиса забеременела в 16 лет, а через три года родила второго ребенка. Ее дети пошли по тому же пути: оба стали родителями в возрасте 20 лет.

В интервью изданию Daily Star жгучая брюнетка заявила, что она в самом расцвете сил и женской привлекательности. «Мне было всего двадцать, когда я стала матерью двоих детей. У меня не было времени подумать о себе, я находилась в режиме выживания. Теперь я могу, наконец, насладиться жизнью», - считает секс-бомба.

Алиса часто публикует в своем микроблоге пикантные фото, в том числе и довольно откровенные. И неизменно собирает горы комплиментов – по большей части, от представителей сильного пола, рассказывает Экспресс-газета.

«Мужчины, конечно, говорят, что я выгляжу лучше, чем некоторые девушки в возрасте 20 лет ... Но я бы сказала, что я не обычная 40-летняя женщина», - говорит Алиса.

На свое 40-летие женщина закатила бурную вечеринку в Лас-Вегасе. Компанию ей составила 20-летняя дочь. А сын остался дома, присматривать за внуками. «Я просто хочу продолжать жить веселой, живой жизнью, насколько это возможно», - объясняет сексапильная бабуля.